Какие общие химические свойства проявляет азотная кислота ? За счёт какого иона и??ут реакции ? Запишите их уравнения.
Химия
Какие общие химические свойства проявляет азотная кислота ? За счёт какого иона и??ут реакции ? Запишите их уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HNO3 как сильная одноосновная кислота взаимодействует:а) с основными и амфотерными оксидами:CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O ZnO + HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O б) с основаниями HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O в) вытесняет слабые кислоты из их солей Ca(CO3) + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2 г) реагирует с металлами.Азотная кислота содержит нитрат-ионы NO3(-)
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