Какие общие признаки связывают именя прилагательные : огромен , сердечный ,более горячий .

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Какие общие признаки связывают именя прилагательные : огромен , сердечный ,более горячий .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Связывают что это слова относятся к (как бы это сказать) тёплые слова добрые я тоже такое упр. делала так и сказала 5 получила =)
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