Какие общие признаки связывают именя прилагательные : огромен , сердечный ,более горячий .
Русский язык
Какие общие признаки связывают именя прилагательные : огромен , сердечный ,более горячий .
Ответ(ы):
Гость:
Связывают что это слова относятся к (как бы это сказать) тёплые слова добрые я тоже такое упр. делала так и сказала 5 получила =)
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