какие обстоятельства оказали решающее воздействие на внутреннюю политику Александра III?
Обществознание
какие обстоятельства оказали решающее воздействие на внутреннюю политику Александра III?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решающее воздействие на внутреннюю политику Александра III сыграл ряд обстоятельств и событий. Мнение великих князей русских земель состояло в необходимости сохранения сильной самодержавной власти, сворачивание процессов либерализации. Начавшиеся реформы предыдущего царствования оценивались как идущие вразрез с устоями русской культуры и экономико-политического строя. Также имевшая место террористическая активность (в частности убийство Александра II) и покушение на самого Александра III предопределили усиление полномочий политической полиции. Многие реформы Александра III были связаны с нараставшими революционными течениями и движениями в обществе.
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