на двух участках посадили деревья: на одном 18 одинаковых рядов, на другом 14 таких же рядов.Всего посадили 1152 дерева. Сколько деревьев посадили на каждом участке?
Математика
на двух участках посадили деревья: на одном 18 одинаковых рядов, на другом 14 таких же рядов.Всего посадили 1152 дерева. Сколько деревьев посадили на каждом участке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14+18=32ряда-всего. 2)1152:32=36деревьев-в одном ряду. 3)36*18=648деревьев-на первом участке. 4)14*36=504дерева-на втором участке.
Гость:
1 уч. - 18 р. по ? д. } 2 уч. - 14 р. по ? д .} 1152д 1. 18+14=32 (р) - на 2 учатках 2. 1152:32=36 (д) - в каждом ряду 3. 36*18=648 (д) - на 1 участке 4. 36*14=504 (д) - на 2 участке Ответ: на 1 участке посадили - 648 деревьев, а на 2 - 504 дерева
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