на двух участках посадили деревья: на одном 18 одинаковых рядов, на другом 14 таких же рядов.Всего посадили 1152 дерева. Сколько деревьев посадили на каждом участке?

Гость: Гость:

1 уч. - 18 р. по ? д. } 2 уч. - 14 р. по ? д .} 1152д 1. 18+14=32 (р) - на 2 учатках 2. 1152:32=36 (д) - в каждом ряду 3. 36*18=648 (д) - на 1 участке 4. 36*14=504 (д) - на 2 участке Ответ: на 1 участке посадили - 648 деревьев, а на 2 - 504 дерева