ИСторические портреты Александра 1 и Николая 1

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Российский император. года правления 1801-1825. стал правителем, после дворцового переворота против своего отца Павла 1 в 1801 г В 1802 г. А1 образовал министерства вместо коллегий. В первые годы А1 образовал Неглассный комитет, в который входили Чарторыйский, Строганов, Кочубей и Новосильцев, выполнявший совещательные функции. В 1804 г. перестал существовать. В 1803 г. был подписан указ о вольных хлебопашцах, по которому крестьяне могли "выкупиться" у своего хозяина. В 1810 г. был образован Государственный совет по проекту М.М. Сперанского. Подписал Тильзитский мир с Наполеоном в 1807 г. После Отечественной войны 1812 г. фактически государством правил фаворит А1 А.А. Аракчеев. Даровал Конституцию Польше, отменил крепостное право в Прибалтике. Выдвигал проект создания в России Конституции, но он не был выполнен. Умер в 1825 г. в Таганроге.