Какие одноклеточные во взрослом состоянии лишены органелл движения
Биология
Какие одноклеточные во взрослом состоянии лишены органелл движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение одноклеточных происходит несколькими способами. Какие органоиды движения существуют у одноклеточных организмов? (Жгутики, реснички, ложноножки) Корненожки передвигаются при помощи ложноножек (псевдоподий) — временных выростов цитоплазмы, в которые перетекает часть цитоплазмы. Жгутиконосцы и инфузории передвигаются благодаря вращению жгутиков и колебательных движений ресничек.
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