Какие одноклеточные во взрослом состоянии лишены органелл движения

Биология
Какие одноклеточные во взрослом состоянии лишены органелл движения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение одноклеточных происходит несколькими способами. Какие органоиды движения существуют у одноклеточных организмов? (Жгутики, реснички, ложноножки) Корненожки передвигаются при помощи ложноножек (псевдоподий) — временных выростов цитоплазмы, в которые перетекает часть цитоплазмы. Жгутиконосцы и инфузории передвигаются благодаря вращению жгутиков и колебательных движений ресничек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Выписать основные положения 3 главы Конституции РФ Сос помогите срочно срочно
Ответить
Математика
Начерти отрезок длина 10 сантиметров поставьте на нём точку так чтобы получилось отрезок длина 4 сантиметров узнать длину второй отрезок
Ответить
Математика
Всем привет, помогите пожалуйста решить , заранее спасибо. Задача 98
Ответить
Окружающий мир
Мне СРОЧНО помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Сделайте пожалуйста прошу вас причастный обород и раставляя запятые
Ответить