Какие особенности скелета позволяют говорить о ящерице, как о типичном обитателе наземно- воздушной среды?
Биология
Какие особенности скелета позволяют говорить о ящерице, как о типичном обитателе наземно- воздушной среды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Є скелет грудина і вони можуть повертати голову
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