Какие особенности скелета позволяют говорить о ящерице как,о типичном представители суши?
Биология
Какие особенности скелета позволяют говорить о ящерице как,о типичном представители суши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть черепа причленяется к позвоночнику это делает голову подвижной. в шейном отделе 7-10 подвижных позвонков
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