Какие остатки могут получится при делени различных чисел на 17
Математика
Какие остатки могут получится при делени различных чисел на 17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При делении на чисел на 17 можно получить остатки от 0 до 16 (если число (х) при делении на 17 даёт остаток 16, то число(х+1) имеет остаток 0, и так по кругу)
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