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Разбор слова по составу горох
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Разбор слова по составу горох
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание нулевое, основа -горох-, корень -горох-.
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