В один стакан нужно положить три куска сахару.сколько кусков сахара нужно положить в 5 таких стаканов? в 7 таких стаканов?и в 9 таких стаканов?

Математика

В один стакан нужно положить три куска сахару.сколько кусков сахара нужно положить в 5 таких стаканов? в 7 таких стаканов?и в 9 таких стаканов?

Автор: Гость