В один стакан нужно положить три куска сахару.сколько кусков сахара нужно положить в 5 таких стаканов? в 7 таких стаканов?и в 9 таких стаканов?
Математика
В один стакан нужно положить три куска сахару.сколько кусков сахара нужно положить в 5 таких стаканов? в 7 таких стаканов?и в 9 таких стаканов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 5 стаканов (5×3=15) в 7 стаканов (7×3=21) в 9 стаканов (9×3=27) т.к в один стакан нужно положить 3 кусочка сахара
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