ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА !!! 1]Cu(OH)2 2]S→SO2→H2SO3→Na2SO3 3]MgO+HNO3→,MgO+KOH→,MgO+SO3→
Химия
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА !!! 1]Cu(OH)2 2]S→SO2→H2SO3→Na2SO3 3]MgO+HNO3→,MgO+KOH→,MgO+SO3→
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2 SO2+H2O=H2SO3 H2SO3+2NaOH=Na2SO3+2H2O
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