Какие отличительные признаки у жадного и скупого хозяина? Приведите пример из сказки

Обществознание
Какие отличительные признаки у жадного и скупого хозяина? Приведите пример из сказки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хозяин бывает- Жадный,скупой. Отличительные признаки- не с кем не делится. Примеры из сказок- старуха название сказки не помню.                                            Хозяин бывает- Расточительный. Отличительные признаки- не экономит деньги. Примеры из сказок- сыновья из " Конька-Горбунка"                                                   Хозяин бывает- Экономный, бережливый. Отличительные признаки- с умом тратит деньги. Примеры из сказок- кот Матроскин из " Простоквашино" сказка скупный хозяин
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