Какие отличительные признаки у жадного и скупого хозяина? Приведите пример из сказки

Гость: Гость:

Хозяин бывает- Жадный,скупой. Отличительные признаки- не с кем не делится. Примеры из сказок- старуха название сказки не помню. Хозяин бывает- Расточительный. Отличительные признаки- не экономит деньги. Примеры из сказок- сыновья из " Конька-Горбунка" Хозяин бывает- Экономный, бережливый. Отличительные признаки- с умом тратит деньги. Примеры из сказок- кот Матроскин из " Простоквашино" сказка скупный хозяин