Какие почвы образуются в условиях избыточного,достаточного и недостаточного увл??жнения?География!8Класс!!Помогите!
География
Какие почвы образуются в условиях избыточного,достаточного и недостаточного увл??жнения?География!8Класс!!Помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Почвообразовательные процессы, обусловленные переувлажнением – глееобразование. В условиях постоянного избыточного увлажнения на поверхности формируется торфяной горизонт. При избыточном увлажнении в почве создаётся нехватка воздухом. Растения, живущие в таких условиях называют - гигрофитами. В сельском хозяйстве для устранения такого недостатка используют дренажные системы. Так же избыточное увлажнение создает предпосылки для водной эрозии. При достаточном увлажнении происходит образование гумуса и его накопление. Недостаточное увлажнение так же отрицательно влияет на состояние почв и урожая. Урожай не получает достаточно влаги. Это создает предпосылки для ветровой эрозии. В почве происходит минерализация гумуса, соленакопление, выщелачивание.
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