"Напиши одно-два предложения на тему "Почему мы изучаем историю?"
Окружающий мир
"Напиши одно-два предложения на тему "Почему мы изучаем историю?"
Ответ(ы):
Гость:
Мы изучаем историю, потому что мы должны знать, как развивался мир, страны, города. Мы должны знать имена людей, благодаря которым живы люди. Мы должны знать культуры, традиции других стран. Как то так)))
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