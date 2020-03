Вообще, я люблю английский, но... Тут впала в ступор! Нужно было перевести: «Кто она ( по профессии)? Она учитель.» Я перевела: «Who is she? ...» Учительница сказала, что не правильно. Я перевела: «What is she?» Оказалось, что ...

Английский язык

Вообще, я люблю английский, но... Тут впала в ступор! Нужно было перевести: «Кто она ( по профессии)? Она учитель.» Я перевела: «Who is she? ...» Учительница сказала, что не правильно. Я перевела: «What is she?» Оказалось, что тоже неправильно! Я сижу и голову ломаю! Ну как ещё можно перевести?! Помогите пожалуйста!

Автор: Гость