Вообще, я люблю английский, но... Тут впала в ступор! Нужно было перевести: «Кто она ( по профессии)? Она учитель.» Я перевела: «Who is she? ...» Учительница сказала, что не правильно. Я перевела: «What is she?» Оказалось, что ...

Английский язык
Вообще, я люблю английский, но... Тут впала в ступор! Нужно было перевести: «Кто она ( по профессии)? Она учитель.» Я перевела: «Who is she? ...» Учительница сказала, что не правильно. Я перевела: «What is she?» Оказалось, что тоже неправильно! Я сижу и голову ломаю! Ну как ещё можно перевести?! Помогите пожалуйста!
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Ответ(ы):
Гость:
Какой класс????аааааа
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