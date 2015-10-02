Надо вместо звёздочек вставить знаки + - : или умножить пример: 27*3*7=6 какие знаки пропущены?
Математика
Надо вместо звёздочек вставить знаки + - : или умножить пример: 27*3*7=6 какие знаки пропущены?
Ответ(ы):
Гость:
27-3×7=6 Так как перввое действие умножение
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