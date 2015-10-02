Расположи слова а алфавитном порярке.составь2-3предложения.

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Расположи слова а алфавитном порярке.составь2-3предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Акула в воде, сазан плавоет
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