Написать с участием бутина-1 уравнения реакций а)галогенирования б)гидрогалогени??ования в) окисления г)нитрования д) сульфирования е)полимеризации ж) термического крекинга

Гость: Гость:

C4H8 +Cl2 =C4H8Cl2 C4H8 +HCl =C4H9Cl 2C4H8 +O2 =2C4H8O Эта реакция образование оксида бутилена на серебряном катализаторе или бутаналя. C4H8 +O2 =C3H7(COOH) Это образование бутановой кислоты (масляной). А это уравнение полного окисления: C4H8 +6O2 =4CO2 +4H2O C4H8 +HNO3 =C4H9NO3 Нитрогруппа окажется в 2 положении по правилу Морковникова. 2C4H8 +H2SO4 =(C4H9)2SO4 Образуется дибутилсульфат. C4H8x =x(ch(c3h7)) При термическом крекинге могут образовываться различные продукты: C4H8 =2C2H4 2C4H8 =C4H10 +C4H6 3C4H8 =C2H4 +2C3H6 2C4H8 =C3H6 +C3H6 Реакции диспропорционирования катализируются вольфрамом. А реакции гидрирования и дегидрирования платиной и паладием.