Решите пожалуйста (24 + х) -39 = 67, 618-51х= 210
Математика
Решите пожалуйста (24 + х) -39 = 67, 618-51х= 210
Ответ(ы):
Гость:
24+х=67+39 51х=618-210 х=106+24 51х=408 х=130 х=408:51 х=8
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