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58,75-21 целая 9/10+4 целых 8/25 помогите пожалуйста
Математика
58,75-21 целая 9/10+4 целых 8/25 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
58,75-21,9+4 8/25=58,75-21,9+4,
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