Какие политические силы были основными при организации переворотов и почему.7 класс

История
Какие политические силы были основными при организации переворотов и почему.7 класс
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Автор: Гость
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Гость:
Армия , буржуазия ,националисты . 
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