Какие правила этикета появились в XX - XXI веках? Объясни причины их появления и знач??ние в жизни людей.
История
Какие правила этикета появились в XX - XXI веках? Объясни причины их появления и знач??ние в жизни людей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образованность общества в советское время, благодаря общедоступному высшему образованию, значительно возросла. Если первое время быть крестьянином и рабочим было престижно, то во второй половине XX века большая часть населения стремилась закончить вуз. Нормы приличия и одежда стали очень простыми, без излишних изысков. Распространились вежливые устойчивые выражения для определённых случаев (например, фраза с просьбой о чём-либо начиналась обычно так: «не будете ли Вы любезны», «будьте добры», «не затруднит ли Вас»). В одежде в моду вошёл деловой костюм для мужчин, строгие платья, блузки и юбки ниже колен для женщин. Общепринятым стало обращение по фамилии с прибавлением слова «товарищ». Распространены так же были обращения: "Гражданин", "Гражданочка". Несмотря на отсутствие в школе особых предметов по правилам этикета, общие нормы поведения в обществе знали и соблюдали большинство советских людей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык