Составить диалог я поеду в аул ПОМОГИТЕ ПЖ XD
Қазақ тiлi
Составить диалог я поеду в аул ПОМОГИТЕ ПЖ XD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саламатсыз ба аже калыныз калай менде бари жаксы мен ертен ауылга барам
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