Какие примеры дружбы мы встречаем в романе Марка Твена "Приключения Тома Сойера"?

Литература
Какие примеры дружбы мы встречаем в романе Марка Твена "Приключения Тома Сойера"?
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Гость:
Мы встречяем то что можно быть как очень хорошим другом преданым так и хитрым подлым и злым
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