Какие приспособления у кактуса

Гость: Гость:

1. Способность запасать влагу в мясистом сочном стебле на период засухи. 2. Превращение листьев в колючки, чтобы этот сочный стебель не слопали. 3. Возникновение ребристой формы ствола - чтобы уменьшить испарение, т. к. ребра отбрасывают тень и уменьшают температуру. 4. Толстый эпидермис, часто с восковым налетом. 5. Кроме колючек - многочисленные белые волоски разной длины, окутывающие стебель и снижающие испарение. 6. Корни или уходящие глубоко в почву, или стелющиеся на большую площадь вблизи поверхности - чтобы собирать утренний конденсат. Возникли в процессе эволюции - выживали и давали потомство только те кактусы, у которых таких приспособлений было больше - "неудачники" или высыхали или съедались травоядными животными.