Какие признаки характерны для человека как хордового
Биология
Какие признаки характерны для человека как хордового
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Гость:
Характерные признаки позвоночных: - У взрослых особей хорда заменяется позвоночным столбом — позвоночником (рядом позвонков, состоящих из кости или хряща) - Имеется хорошо развитая центральная нервная система, в том числе мозг/ защищенный черепом - Внутренний скелет
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