Какие проблемы бывают в воспитании ребенка)))))))

Гость: Гость:

Чтобы добиться внимания ребенка старайтесь говорить как можно меньше, но понятно. Так он получит только ту информацию, которая должна быть им услышана, и усвоит её. Наверняка родители замечали, что ребенок больше прислушивается к песням, телевизору или друзьям, нежели к просьбам взрослых. Скорее всего, он уже не реагирует на ваши крики и угрозы. Бывает, что дети выполняют просьбу родителей только тогда, когда им дают конфетку, покупают игрушку и прочее. Что же делать?Как ребенок научится слышать, если его родители сами не делают этого. Покажите, как нужно правильно действовать на своём примере. Постарайтесь слушать ребенка больше, чем говорить.Если вы добиваетесь своего криками, приказами, чтением нотаций и т. п., то ребенок просто не будет обращать на вас никакого внимания. Задумайтесь о том, как бы вы повели себя, если на вас кричали или навязывали собственную точку зрения? Общайтесь с ребенком по тому образцу, который хотели бы видеть в отношении себя.Говорите только тогда, когда малыш обратил на вас внимание. Нужно сесть на уровне с ребенком и просить его о чем-то, смотря прямо в глаза. Так вы сможете получить не только внимание ребенка, но и его расположение. Это шанс, что малыш вас услышит.Переключить внимание ребенка с интересной для него деятельности порой бывает очень сложно. Поэтому предупредите его о предстоящем деле. Скажите, что через некоторое время вам понадобится его помощь. Таким образом вы даете малышу возможность подготовиться к предстоящему разговору или смене вида деятельности.Не старайтесь кричать на ребенка, попробуйте понизить голос. Чем мягче будет звучать ваша просьба, тем больше малышу вас захочется слушать. Такая тактика застает ребенка врасплох, что заставляет его отвлечься от своего занятия.Старайтесь говорить кратко: «Застели постель» или «Убери игрушки». Но делайте это мягко и не кричите на малыша. Достаточно одного слова, чтобы ребенок выполнил вашу просьбу.