Какие произведение написал д.н.мамин-сибиряк

Литература
Какие произведение написал д.н.мамин-сибиряк
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Гость:
Серая шейка, Город Екатеринбург
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