Помагите я не могу решить: 4 8/11+5 7/11=?,7 5/9-2 8/9=?,7- 3/8=?,10-3 7/15=?
Математика
Помагите я не могу решить: 4 8/11+5 7/11=?,7 5/9-2 8/9=?,7- 3/8=?,10-3 7/15=?
Ответ(ы):
Гость:
48/11+57/11=48+57(числитель) а 11 (знаменатель)=115/11 75/9-28/9=75-28(числитель) а 9 знаменатель=47/9 7-3/8=7/1-3/8=(находим общий знаменатель будет 8)=7/8-3/8=4/8=сокращаем на 4 а значит =1/2
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