Помогите решить задачку по химии легкая

Гость: Гость:

C6H6 + HNO3 = C6H5NO2 + H2O х г 157,5 г 78 г 123 г Отсюда х = 99,84 г Ответ: 99,84 г P.S. 99,84 получается при условии округления дроби 157,5/123 до второго знака