Помогите решить задачку по химии легкая
Химия
Помогите решить задачку по химии легкая
Ответ(ы):
Гость:
C6H6 + HNO3 = C6H5NO2 + H2O х г 157,5 г 78 г 123 г Отсюда х = 99,84 г Ответ: 99,84 г P.S. 99,84 получается при условии округления дроби 157,5/123 до второго знака
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В саду собрали 615 кг яблок. Часть яблок разложили в корзины,по 30 кг в каждую корзину, а остальные 135 кг яблок отправили на рынок. Сколько корзин...
Математика
Другие предметы
Задание по сольфеджио. Нужно написать в Ре-мажоре,Фа-мажоре и Соль-мажоре(или хот?? бы в До-мажоре)S53 и D53 с разрешением,D7 с разрешением.
Биология
Седая прядь волос у человека - доминантный признак. Определите генотип родителей ?? детей если у матери есть седая прядь, а у отца нет, а у двух де...