Седая прядь волос у человека - доминантный признак. Определите генотип родителей ?? детей если у матери есть седая прядь, а у отца нет, а у двух детей в семье один имеет седую прядь а другой нет.
Биология
Седая прядь волос у человека - доминантный признак. Определите генотип родителей ?? детей если у матери есть седая прядь, а у отца нет, а у двух детей в семье один имеет седую прядь а другой нет.
Ответ(ы):
Гость:
А-седая прядьа-нормальная прядьРодители: Мама(А_)+ Папа(аа)гаметы: ( А) ( _ ) (а)потомство: Аа, _ав условии сказано ,что один ребенок с номальными волосами, другой с седой прядьюэто возможно,лишь тогда, когда мать гетерозиготнаОтвет:мать-гетерозиготна, отец-гомозиготен по рецессивуодин ребенок гетерозиготный, второй гомозиготен по рецессиву
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