Седая прядь волос у человека - доминантный признак. Определите генотип родителей ?? детей если у матери есть седая прядь, а у отца нет, а у двух детей в семье один имеет седую прядь а другой нет.

Биология

Седая прядь волос у человека - доминантный признак. Определите генотип родителей ?? детей если у матери есть седая прядь, а у отца нет, а у двух детей в семье один имеет седую прядь а другой нет.

Автор: Гость