Любое предложение со словом корреспондент. Че то ни че в голову не лезет )
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Любое предложение со словом корреспондент. Че то ни че в голову не лезет )
Ответ(ы):
Гость:
В будущем я мечтаю стать корреспондентом
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