Связать какие проверочные слова: связка,вязать, вяжет, повяжет

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Связать какие проверочные слова: связка,вязать, вяжет, повяжет
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Автор: Гость
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Гость:
Проверочное слово связка
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