Как решить X×X×X=343

Математика
Как решить X×X×X=343
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 в кубе это 343. Ответ 7
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