Задание по сольфеджио. Нужно написать в Ре-мажоре,Фа-мажоре и Соль-мажоре(или хот?? бы в До-мажоре)S53 и D53 с разрешением,D7 с разрешением.

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Задание по сольфеджио. Нужно написать в Ре-мажоре,Фа-мажоре и Соль-мажоре(или хот?? бы в До-мажоре)S53 и D53 с разрешением,D7 с разрешением.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В ре мажоре))))))))))))))))))))))))))))))))
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