3 слова на ча-ща, жи- ши, чк-чн
Русский язык
3 слова на ча-ща, жи- ши, чк-чн
Ответ(ы):
Гость:
Чашка роща животные карандаши бочка точно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В саду собрали 615 кг яблок. Часть яблок разложили в корзины,по 30 кг в каждую корзину, а остальные 135 кг яблок отправили на рынок. Сколько корзин...
Математика
Другие предметы
Задание по сольфеджио. Нужно написать в Ре-мажоре,Фа-мажоре и Соль-мажоре(или хот?? бы в До-мажоре)S53 и D53 с разрешением,D7 с разрешением.