Помогите пожалуйста) из арифметической прогрессий, заданных формулой n-ого члена,выберете все те,для которых выполняется условие a27 больше -3 выбрать подходящие 1 an= 8 - n/3 2 an= 107 -4n 3 an=2n-60 4 an=n-28

Алгебра

Помогите пожалуйста) из арифметической прогрессий, заданных формулой n-ого члена,выберете все те,для которых выполняется условие a27 больше -3 выбрать подходящие 1 an= 8 - n/3 2 an= 107 -4n 3 an=2n-60 4 an=n-28

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