Помогите пожалуйста) из арифметической прогрессий, заданных формулой n-ого члена,выберете все те,для которых выполняется условие a27 больше -3 выбрать подходящие 1 an= 8 - n/3 2 an= 107 -4n 3 an=2n-60 4 an=n-28
Алгебра
Помогите пожалуйста) из арифметической прогрессий, заданных формулой n-ого члена,выберете все те,для которых выполняется условие a27 больше -3 выбрать подходящие 1 an= 8 - n/3 2 an= 107 -4n 3 an=2n-60 4 an=n-28
Ответ(ы):
Гость:
1. 8 - 27/3=8-9=-1 > -3 (да) 2. 107-4*27=107-108=-1 > -3 (да) 3. 2*27-60=54-60=-6 <3 (нет) 4. 27-28=-1>-3 (да) Ответ: 1; 2; 4.
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