Какие растения используют для произведения сахара кроме сахарной свеклы и тростника

Биология
Какие растения используют для произведения сахара кроме сахарной свеклы и тростника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из кленового сиропа и азотных соединений 
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