Какие растения используют для произведения сахара кроме сахарной свеклы и тростника
Биология
Какие растения используют для произведения сахара кроме сахарной свеклы и тростника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из кленового сиропа и азотных соединений
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