Какие растения холодно стойкие и какие тепло стойкие
Окружающий мир
Какие растения холодно стойкие и какие тепло стойкие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Наверно трудно найти более неприхотливое комнатное растение чем сансевиерия(тещин язык, щучий хвост). Она хорошо растет и на южном окне и в полутемном углу, но на солнечном окне листья будут более яркими. Пересаживать ее можно раз в несколько лет, когда в горшке не помещается. Подкармливать не обязательно. Сансевиерия не страдает от сухого воздуха квартиры зимой, опрыскивать ее не нужно. Поливать надо редко – в плотных кожистых листьях удерживается запас влаги, зимой ее можно вообще не поливать - рост прекратится, до наступления весны она будет отдыхать. Холодные сквозняки сансевиерии не страшны, она часто украшает холодные фойе и холлы. ￼ 2. Еще одно исключительно стойкое ампельное растение - хойя карноза или "восковой плющ". На южном окне она прекрасно растет, в северной комнате тоже не пропадет. В ее толстых восковых листьях накапливается влага, она вполне может пережить несколько месяцев без полива. Если вам удалось совсем засушить хою и она потеряла все листья и корни, отрежьте от стебля черенок и поставьте в воду - через пару недель растение снова даст корешки. Пересаживают восковой плющ очень редко, когда совсем нет места в горшке. Без подкормок тоже можно обойтись. А при хороших условиях содержания неприхотливая хойя порадует обильным и пышным цветением. ￼ 3. Большой популярностью пользуется комнатное растение крассула овальная, более известное как толстянка или "денежное дерево". Поливать ее нужно редко – мясистые листья удерживают много влаги. Сухой воздух квартиры толстянке не вредит. В подкормках и пересадке она практически не нуждается. Денежное дерево может расти на южном окне и на северном. Может зимой содержаться в прохладном помещении при температуре до 10 градусов. Следует только соблюдать два простых правила ухода за денежным деревом: горшок небольшой, чтобы грунт успевал просохнуть между поливами, и в земельную смесь добавить побольше песка, перлита или вермикулита. Размножается легко – достаточно воткнуть листик в землю или в воду. ￼ 4. Изящные зеленые или бело-зеленые узкие листья хлорофитумакажутся нежными и ломкими. Но это растение одно из самых нетребовательных и простых в уходе. Его подземная часть имеет утолщения, накапливающие воду и питательные вещества. Хлорофитуму не страшны засуха и избыток влаги, жара и холодные сквозняки, он может расти на солнце и в тени. Может много лет жить в одном горшке (лучше конечно пересаживать вовремя, но и без пересадки и подкормки не пропадет). Хлорофитум считается одним из самых лучших поглотителей вредных веществ из воздуха. Возможно, потому растение и способно выживать без надлежащего ухода, что умеет получать и перерабатывать нужные ему вещества из воздуха. ￼ 5.Аспидистра тоже не требует особого ухода. Это растение в Англии называют "чугунным растением" за его способность выдерживать жару и холод, недостаток света и влаги. Другое его название – "дружная семейка" из-за большого количества листьев на длинных черешках, растущих из небольшого горшка. Это комнатное растение идеально подходит для северных комнат, для декорирования помещений с недостатком дневного света, для озеленения офисов с искусственным освещением. Аспидистра нормально растет в сухом и влажном воздухе, не боится ни сквозняков, ни жары, не страдает ни от избытка влаги, ни от ее недостатка. Пересаживать ее нужно редко, тогда, когда корневище начинает занимать почти весь горшок. ￼ 6. В особой заботе не нуждается и экзотическийзамиокулькас. Хорошо переносит плохое освещение и перерывы в поливе почвы. Замиакулькас не страдает и от яркого солнца, не требует частых пересадок и подкормок, хорошо растет в маленьком горшке. Если долго не поливать, сбросит все листовые пластинки, потеряет декоративность, но из клубня (утолщенного стебля под поверхностью почвы) после полива быстро вырастут новые сложные листья. Единственное требование – почва не должна быть слишком питательной и плотной. Лучше перемешать с песком готовую почву для фиалок или кактусов. ￼ 7. Идеальное растение для людей, часто покидающих свой дом на 1-2 недели – нолина (бокарнея). Этот обитатель пустынь с бутылкообразным стволом выглядит оригинально в любом интерьере, забот и внимание требует совсем немного. А для формирования каудекса (утолщения на стволе) его нужно поливать редко, но обильно, чтобы напитался водой на период «засухи». Единственное требование – правильно посадить бокарнею: почва должна быть рыхлая, малопитательная, горшок небольшой. После хорошего полива вся лишняя влага должна вытечь из горшка. В мокрой земле это растение сгниет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При помоле ржи на каждые три части муки получается одна часть отходов. Сколько смололи ржи, если муки получилось на 36ц больше, чем отходов?
Математика
Площадь прямоугольника шириной 2,8 м равна 15,4 м кв. Какую площадь имеет прямоугольник такой же длины, если его ширина 1,2 м
Информатика
Иже представлен фрагмент программы, обрабатывающей одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Известно, что в начале выполнения этого ...
Математика
Масса арбуза 12 килограмм 500 грамм дыни на 3 килограмма легче арбуза А тыква на 5 кил??граммов тяжелее дыни Какова масса тыквы
Математика