Какие растения холодно стойкие и какие тепло стойкие

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1. Наверно трудно найти более неприхотливое комнатное растение чем сансевиерия(тещин язык, щучий хвост). Она хорошо растет и на южном окне и в полутемном углу, но на солнечном окне листья будут более яркими. Пересаживать ее можно раз в несколько лет, когда в горшке не помещается. Подкармливать не обязательно. Сансевиерия не страдает от сухого воздуха квартиры зимой, опрыскивать ее не нужно. Поливать надо редко – в плотных кожистых листьях удерживается запас влаги, зимой ее можно вообще не поливать - рост прекратится, до наступления весны она будет отдыхать. Холодные сквозняки сансевиерии не страшны, она часто украшает холодные фойе и холлы. ￼ 2. Еще одно исключительно стойкое ампельное растение - хойя карноза или "восковой плющ". На южном окне она прекрасно растет, в северной комнате тоже не пропадет. В ее толстых восковых листьях накапливается влага, она вполне может пережить несколько месяцев без полива. Если вам удалось совсем засушить хою и она потеряла все листья и корни, отрежьте от стебля черенок и поставьте в воду - через пару недель растение снова даст корешки. Пересаживают восковой плющ очень редко, когда совсем нет места в горшке. Без подкормок тоже можно обойтись. А при хороших условиях содержания неприхотливая хойя порадует обильным и пышным цветением. ￼ 3. Большой популярностью пользуется комнатное растение крассула овальная, более известное как толстянка или "денежное дерево". Поливать ее нужно редко – мясистые листья удерживают много влаги. Сухой воздух квартиры толстянке не вредит. В подкормках и пересадке она практически не нуждается. Денежное дерево может расти на южном окне и на северном. Может зимой содержаться в прохладном помещении при температуре до 10 градусов. Следует только соблюдать два простых правила ухода за денежным деревом: горшок небольшой, чтобы грунт успевал просохнуть между поливами, и в земельную смесь добавить побольше песка, перлита или вермикулита. Размножается легко – достаточно воткнуть листик в землю или в воду. ￼ 4. Изящные зеленые или бело-зеленые узкие листья хлорофитумакажутся нежными и ломкими. Но это растение одно из самых нетребовательных и простых в уходе. Его подземная часть имеет утолщения, накапливающие воду и питательные вещества. Хлорофитуму не страшны засуха и избыток влаги, жара и холодные сквозняки, он может расти на солнце и в тени. Может много лет жить в одном горшке (лучше конечно пересаживать вовремя, но и без пересадки и подкормки не пропадет). Хлорофитум считается одним из самых лучших поглотителей вредных веществ из воздуха. Возможно, потому растение и способно выживать без надлежащего ухода, что умеет получать и перерабатывать нужные ему вещества из воздуха. ￼ 5.Аспидистра тоже не требует особого ухода. Это растение в Англии называют "чугунным растением" за его способность выдерживать жару и холод, недостаток света и влаги. Другое его название – "дружная семейка" из-за большого количества листьев на длинных черешках, растущих из небольшого горшка. Это комнатное растение идеально подходит для северных комнат, для декорирования помещений с недостатком дневного света, для озеленения офисов с искусственным освещением. Аспидистра нормально растет в сухом и влажном воздухе, не боится ни сквозняков, ни жары, не страдает ни от избытка влаги, ни от ее недостатка. Пересаживать ее нужно редко, тогда, когда корневище начинает занимать почти весь горшок. ￼ 6. В особой заботе не нуждается и экзотическийзамиокулькас. Хорошо переносит плохое освещение и перерывы в поливе почвы. Замиакулькас не страдает и от яркого солнца, не требует частых пересадок и подкормок, хорошо растет в маленьком горшке. Если долго не поливать, сбросит все листовые пластинки, потеряет декоративность, но из клубня (утолщенного стебля под поверхностью почвы) после полива быстро вырастут новые сложные листья. Единственное требование – почва не должна быть слишком питательной и плотной. Лучше перемешать с песком готовую почву для фиалок или кактусов. ￼ 7. Идеальное растение для людей, часто покидающих свой дом на 1-2 недели – нолина (бокарнея). Этот обитатель пустынь с бутылкообразным стволом выглядит оригинально в любом интерьере, забот и внимание требует совсем немного. А для формирования каудекса (утолщения на стволе) его нужно поливать редко, но обильно, чтобы напитался водой на период «засухи». Единственное требование – правильно посадить бокарнею: почва должна быть рыхлая, малопитательная, горшок небольшой. После хорошего полива вся лишняя влага должна вытечь из горшка. В мокрой земле это растение сгниет.