Какие реки служили Новгороду и Москве защитой
Окружающий мир
Какие реки служили Новгороду и Москве защитой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волхов, Волга, Дон, Нева.
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