Написать уравнения химических реакций, в которых происходят: а) при сжигания газ?? в газовой плите, б) при ударе молнии во время грозы, в) ржавление железа под действием пара.

Химия

Написать уравнения химических реакций, в которых происходят: а) при сжигания газ?? в газовой плите, б) при ударе молнии во время грозы, в) ржавление железа под действием пара.

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