Написать уравнения химических реакций, в которых происходят: а) при сжигания газ?? в газовой плите, б) при ударе молнии во время грозы, в) ржавление железа под действием пара.
Химия
Написать уравнения химических реакций, в которых происходят: а) при сжигания газ?? в газовой плите, б) при ударе молнии во время грозы, в) ржавление железа под действием пара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O б) 3O2 = 2O3 N2 + O2= 2NO2H2O = 2H2 + O2N2+3H2=2NH3NO + O3 = NO2 + O22NO + O2 = 2NO2NO + NO2 + H2O = 2HNO24NO = N2O + N2O3N2O3 + H2O = 2HNO2 в) 3Fe + 4H2O = FeO*Fe2O3 + 4H2
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