Определить массу соли которая образуется при взаимодействии азотной кислоты с 2г гидроксида натрия

Химия
Определить массу соли которая образуется при взаимодействии азотной кислоты с 2г гидроксида натрия
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