Решите уравнения. б) (х+7)-(2х-4)=17 в) -(10-х)+2,5=9,4 г) (-х-4)-(-2х-20)=10

Математика
Решите уравнения. б) (х+7)-(2х-4)=17 в) -(10-х)+2,5=9,4 г) (-х-4)-(-2х-20)=10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) (х+7)-(2х-4)=17 x+7-2x+4=17 x-2x=17-7-4 -x=6 x=6:(-1) x=-6 в) -(10-х)+2,5=9,4 -10+x+2.5=9.4 x=9.4+10-2.5 x=16.9 г) (-х-4)-(-2х-20)=10 -x-4-2x+20=10 -x-2x=10+4-20 -3x=6 x=6:(-3) x=-2
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