Решите уравнения. б) (х+7)-(2х-4)=17 в) -(10-х)+2,5=9,4 г) (-х-4)-(-2х-20)=10
Математика
Решите уравнения. б) (х+7)-(2х-4)=17 в) -(10-х)+2,5=9,4 г) (-х-4)-(-2х-20)=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) (х+7)-(2х-4)=17 x+7-2x+4=17 x-2x=17-7-4 -x=6 x=6:(-1) x=-6 в) -(10-х)+2,5=9,4 -10+x+2.5=9.4 x=9.4+10-2.5 x=16.9 г) (-х-4)-(-2х-20)=10 -x-4-2x+20=10 -x-2x=10+4-20 -3x=6 x=6:(-3) x=-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На столе лежит 19 карандашей. Двое участников берут по очереди один, два или три карандаша по своему желанию. Проигрывает тот, кто вынужден будет в...
Обществознание
Что в монастыре для монаха важнее всего желание стать главным над остальными монахами воздержание в еде одежде разговорах молитва послушание жизнь ...
Французский язык
Русский язык
Русский язык