На столе лежит 19 карандашей. Двое участников берут по очереди один, два или три карандаша по своему желанию. Проигрывает тот, кто вынужден будет взять последний карандаш. Как должен играть начинающий, чтобы выиграть?

Математика
На столе лежит 19 карандашей. Двое участников берут по очереди один, два или три карандаша по своему желанию. Проигрывает тот, кто вынужден будет взять последний карандаш. Как должен играть начинающий, чтобы выиграть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
начинающий должен взять 1 карандаш

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