Разобрать предложение по составу: В воздухе стоял аромат душистых трав,а с неба глядело ласковое летнее солнце.

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Разобрать предложение по составу: В воздухе стоял аромат душистых трав,а с неба глядело ласковое летнее солнце.
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Автор: Гость
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Гость:
Это легко блин но мне лень писать жалуйся на меня мне по э..
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