Когда в России начали править цари из рода Романовых? Запишите дату пожалуйста.

Окружающий мир
Когда в России начали править цари из рода Романовых? Запишите дату пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Федорович начал править с 24 марта 1613 года.
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