1. Разложите на множители : 16-у⁴ 2.Решите уравнение (х²-6)(х²+2)=(х²-2)²-х 3.Представьте в виде произведения 1) ху²-х+5-5у² 2) n⁸+27n⁵
Алгебра
1. Разложите на множители : 16-у⁴ 2.Решите уравнение (х²-6)(х²+2)=(х²-2)²-х 3.Представьте в виде произведения 1) ху²-х+5-5у² 2) n⁸+27n⁵
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перенесем все в одну сторону 1) 16 - Y⁴ = ( 4 - Y² )*( 4 + Y² ) = ( 2 - Y )*( 2 + Y ) * ( 4 + Y² ) 2) Раскроем скобки x^4-4*x^2-12=x^4-4*x^2+4-x Перенесем все в одну сторону x-16=0 x=16 Извини третий не могу
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