Какие ресурсы необходимы для существования производства
Обществознание
Какие ресурсы необходимы для существования производства
Ответ(ы):
Гость:
Производство создает средства для удовлетворения потребностей человека. Производство — процесс создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития человеческого общества. В пределах любого способа производства осуществляется взаимодействие человека с природой. Так, для организации производства человек, как правило, использует природные материалы, запасы которых в большинстве случаев ограничены и невозобновимы. В то же время в процессе производства люди взаимодействуют между собой (производственные отношения).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Қазақ тiлi
Математика
Русский язык