Какие ресурсы необходимы для существования производства

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Производство создает средства для удовлетворения потребностей чело­века. Производство — процесс создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития человеческого общества. В пределах любого способа производства осуществляется взаимодействие человека с природой. Так, для организации производства человек, как правило, использует природные материалы, запасы которых в большинстве случаев ограниче­ны и невозобновимы. В то же время в процессе производства люди взаимо­действуют между собой (производственные отношения).