Какие слова называются диалектными. какие профессионализма ми

Русский язык
Какие слова называются диалектными. какие профессионализма ми
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диалектные это те, которые употребляются в какой-то географической области  профессионализмы - слова употребляющиеся только в какой-то определенной профессии
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